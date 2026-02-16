Подмосковные биатлонисты завоевали 12 медалей на этапе Кубка Содружества в Сочи

Спортсмены Московской области выиграли пять золотых, четыре серебряных и три бронзовых медали на V этапе Кубка Содружества по биатлону, который проходил с 9 по 16 февраля 2026 года в Сочи, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Биатлонисты из Подмосковья успешно выступили на V этапе Кубка Содружества, завершившемся в Сочи. В финальные дни соревнований они завоевали два золота, два серебра и одну бронзу, доведя общее количество наград до 12.

В командном спринте среди мужчин Саид Каримулла Халили и Кирилл Бажин стали победителями, а Роман Сурнев и Кирилл Стрельцов заняли третье место. В женском командном спринте Кристина Резцова и Наталия Шевченко одержали победу.

Саид Каримулла Халили и Кристина Резцова также стали серебряными призерами в масс-стартах на 15 км и 12,5 км соответственно. Ранее Халили выиграл две золотые медали в мужской гонке преследования и спринте, а Сурнев стал бронзовым призером в спринте. В женском спринте первое место заняла Анастасия Халили, серебро — у Кристины Резцовой.

Всего спортсмены Московской области завоевали пять золотых, четыре серебряных и три бронзовых медали на этапе Кубка Содружества, который проходил на олимпийском лыжно-биатлонном комплексе «Лаура».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.