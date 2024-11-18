Подмосковные биатлонистки завоевали золото на кубке лиги клубного биатлона

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Подмосковные спортсменки Кристина Резцова и Полина Шевнина в составе команды «Лыжный клуб Наседкина» завоевали золотые медали в смешанной эстафете в рамках Кубка международной лиги клубного биатлона, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В квартете «Лыжный клуб Наседкина» подмосковные спортсменки Кристина Резцова и Полина Шевнина вышли на старт вместе с Эдуардом Латыповым и Александром Поварницыным.

Вторыми в смешанной эстафете стали спортсмены команды «БК Профински», в составе которой выступала еще одна представительница Подмосковья Анастасия Халили. Третьими финишировали белорусские биатлонисты — команда «БК Белорусский нефтяник».

В первый день турнира Анастасия Халили финишировала третьей в женском масс-старте на 10 км.

На первых соревнованиях биатлонистов в этом сезоне выступали пять спортсменок из Московской области в составе четырех смешанных команд: Анастасия Халили («БК Профински»), Кристина Резцова и Полина Шевнина («Лыжный клуб Наседкина»), Анастасия Зырянова («БК Воробьи») и Анастасия Зенова («БК Стальные барсы»).

По итогам турнира Кубок победителей соревнований ЯНГПУР Кубок МЛКБ-2024 забрала команда «БК Профински».

Кубок проходил в Ханты-Мансийске 16 и 17 ноября. В турнире участвовали 15 команд из России и Белоруссии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.