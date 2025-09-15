Подмосковные биатлонистки завоевали бронзовую медаль на чемпионате РФ

Спортсменки из Московской области стали бронзовыми призерами чемпионата России по биатлону, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В женской эстафете 4 на 6 км среди женщин третьим финишировал подмосковный квартет. В составе команды выступали Анастасия Зырянова, Анастасия Зенова, Анастасия Халили и Кристина Резцова. Победителем стала команда из Свердловской области, а серебро завоевали биатлонистки из ХМАО.

Ранее по итогам индивидуальной гонки в рамках чемпионата России подмосковный спортсмен Денис Иродов стал обладателем серебряной медали, уступив Эдуарду Латыпову всего 44,1 секунды при одном промахе на четырех огневых рубежах. На третьем месте финишировал Карим Халили с отставанием в 52,4 секунды и тремя промахами. Также Карим Халили взял серебро в спринте (10 км) с одним промахом, уступив лишь 2,4 секунды победителю.

Чемпионат России по летнему биатлону проводится в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе очень важно завершить строительство всех спортивных объектов.

«Нам очень важно все спортивные объекты, которые строятся, завершить. Вы знаете, что большая работа ведется по реконструкции центральных стадионов наших городов и большой запрос у жителей на дальнейшую модернизацию: бассейн, ледовые арены», — сказал Воробьев.