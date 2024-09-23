Подмосковные биатлонистки заняли 2 место на первенстве РФ в Ярославской области

Трио спортсменок из Подмосковья удостоилось серебряных медалей первенства России по летнему биатлону, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В эстафетной гонке 3 по 6 км региональную сборную представили: Наталия Федченко, Варвара Разумова и Василиса Еремина. Лучшее время показала команда Новосибирской области. На третьем месте расположились биатлонистки из Тюменской области.

​Первенство России по летнему биатлону среди юниоров и юниорок от 19 до 21 года проходит в Ярославской области с 19 сентября. Заключительной дисциплиной на первенстве страны станет спринт-кросс. Финальные гонки состоятся 24 сентября.

​Соревнования проводятся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.