Подмосковные биатлонистки заняли 1 и 3 места в масс-старте на этапе Кубка РФ

Представительницы Московской области Анастасия Халили и Полина Шевнина завоевали золотую и бронзовую награды в женском масс-старте на 12 км, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Анастасия Халили допустила 4 промаха на огневых рубежах, но это не помешало подмосковной спортсменке показать лучшее время гонки. Второй финишную черту пересекла Светлана Миронова из Свердловской области, допустившая два промаха. Ее отставание от победительницы составило 8,6 секунды. И замкнула тройку призеров еще одна биатлонистка из Московской области Полина Шевнина.

На четвертом огневом рубеже она допустила три промаха и отставала от лидера более чем на 25 секунд. Однако Полина Шевнина сумела сократить разрыв до 12,9 секунды и финишировать третьей, опередив в борьбе за медаль Викторию Сливко из Тюменской области.

​Женский масс-старт на 12 км состоялся 8 декабря в Ханты-Мансийске в рамках второго этапа Кубка России по биатлону.

​Турнир проводится в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.