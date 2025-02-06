Подмосковная тяжелоатлетка завоевала серебряную медаль на Кубке России

Медаль Кубка России по тяжелой атлетике в копилку подмосковной команды принесла спортсменка Яна Кондрашова. Она стала обладательницей серебра, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Кондрашова из городского округа Люберцы завоевала серебряную медаль в весовой категории до 64 кг. В своем выступлении она показала следующий результат: рывок — 85 кг, толчок — 106 кг, сумма двоеборья — 191 кг. На первом и третьем местах расположились спортсменки из Тюменской и Оренбургской областей соответственно.

Отметим, что это уже вторая серебряная медаль в копилке представителей Московской области. Ранее серебряным призером стала Александра Фурдик в весовой категории 45 кг.

В турнире принимают участие более 300 атлетов из 52 регионов страны. В течение шести дней состязаний около 180 мужчин и 150 женщин будут бороться за медали в десяти весовых категориях.

Кубок России по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин проходит с 3 по 10 февраля 2025 года в Екатеринбурге (Свердловская область). Турнир организован в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.