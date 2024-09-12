сегодня в 15:35

Подмосковная тяжелоатлетка победила на кубке России по гиревому спорту

Спортсменка из городского округа Подольск Дарья Румянцева в составе сборной команды Московского региона заняла первое командное место на кубке России по гиревому спорту, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Состязания проходили в поселке Сукко города Анапы Краснодарского края. В них приняло участие 212 богатырей из 32 субъектов РФ.

Румянцева тренируется МУ СК «Труд» в «Спорт-сервисе» в зале тяжелой атлетики под руководством тренера Валерии Ширшовой.

Лично-командные соревнования проводились среди субъектов РФ в целях пропаганды и развития гиревого спорта, а также повышения спортивного мастерства участников.

По результатам кубка России спортсменов отбирают в спортивные сборные команды РФ для участия в международных спортивных соревнованиях, подготовки спортивного резерва. На них выполняют нормативы в соответствии с единой Всероссийской спортивной классификацией. Все это служит для популяризации гиревого спорта и здорового образа жизни в регионах России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.