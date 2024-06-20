Подмосковная теннисистка завоевала золотую медаль на играх БРИКС

Подмосковная спортсменка Елена Приданкина стала чемпионкой командных соревнований по теннису в рамках Международных игр стран БРИКС. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​​Представительница Подмосковья выступала в составе национальной сборной вместе с другими российскими теннисистками: Полиной Кудерметовой и Екатериной Маклакановой. В первом финальном матче Полина Кудерметова победила Эвелину Ласкевич из Белоруссии со счетом 6:2, 5:7, 7:5, а Елена Приданкина оказалась сильнее Дарьи Хомуцианской — 6:3, 6:0.

​Таким образом, серебряные награды на счету сборной Белоруссии. На третью ступень пьедестала поднялись представительницы Индии, одолевшие в матче за бронзу соперниц из Сербии со счетом 2:0.

​Соревнования по теннису в рамках игр БРИКС проходили с 12 по 19 июня в УСК «Академия тенниса» в городе Казань.

​Игры БРИКС — ежегодные мультиспортивные соревнования между государствами-участниками экономической группы БРИКС. В рамках российского председательства в объединении БРИКС игры 2024 года было решено провести в г. Казани. В столицу Республики Татарстан приехали более 4 тысяч спортсменов из 90 стран, чтобы разыграть медали в 27 видах спорта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.