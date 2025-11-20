Подмосковная студентка завоевала золото на Сурдлимпийских играх в Японии

Студентка Государственного социально-гуманитарного университета Виктория Аксенова получила золотую медаль на XXV летних Сурдлимпийских играх в Японии. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Пятикурсница факультета физической культуры и спорта Виктория Аксенова установила новый национальный рекорд на Сурдлимпийских играх. С результатом 55,48 секунды она победила в забеге на 400 метров (с отрывом в 0,02 секунды) и завоевала свой второй титул Сурдлимпийской чемпионки. Золотая медаль коломенской легкоатлетки стала шестой наградой высшей пробы в копилке сборной России на играх.

XXV Сурдлимпийские игры — международные спортивные соревнования для людей с нарушениями слуха — проходят с 15 по 26 ноября в Токио. В турнире принимают участие 2427 спортсменов из 78 стран.

Для школьников и студентов Московской области доступно более 6 тыс. программ спортивной направленности. Выбрать подходящую секцию и записаться можно в Навигаторе дополнительного образования по ссылке.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.