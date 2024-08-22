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Подмосковная студентка стала бронзовым призером на Кубке Мира по самбо

Студентка факультета физической культуры и спорта Государственного социально-гуманитарного университета Нина Сердюк заняла третье место на финальном этапе Кубка Мира по самбо, проходившего в Кыргызстане. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Спортсменка выиграла бронзовую медаль в боевом самбо (весовая категория до 59 кг). В четвертьфинале она смогла одолеть соперницу из Казахстана, но уступила в напряженной полуфинальной встрече с представительницей Узбекистана. Нина Сердюк также является серебряным призером летней универсиады-2024.

«Поздравляем Нину с достойной наградой! Главное — победить себя и свои эмоции», — отметили представители ФФКиС.

Всего в Кубке Мира по самбо приняли участие более 270 спортсменов из 14 стран. Россию представляли 50 самбистов, они завоевали 38 медалей.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.