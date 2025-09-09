Подмосковная спортсменка завоевала золото в турнире по смешанным единоборствам

Подмосковная спортсменка Екатерина Яр из городского округа Лыткарино нанесла поражение представительнице Казахстана Антонине Котляревской в рамках международного турнира по смешанным единоборствам (ММА) «Octagon» среди профессионалов, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​Бой завершился в первом раунде победой россиянки. Екатерине Яр потребовалось всего полторы минуты, чтобы заставить соперницу сдаться. Она успешно провела Антонине Котляревской удушающий прием «треугольник». Отметим, что для опытной казахской спортсменки это лишь третье поражение в карьере.

​«Рада, что удалось закончить поединок досрочно, еще и удушающим приемом, который является визитной карточкой нашей команды — «треугольником». Я буквально за неделю получила предложение прилететь в Казахстан и выйти на этот международный бой против топовой спортсменки всей Центральной Азии — она номер 2 в рейтинге tapology вне зависимости от весовых категорий. Разумеется, я сразу же согласилась. В подготовке к бою настоящим местом силы для меня стал наш подмосковный Волкушинский карьер. Пробежки, плавание, воркаут и спарринги на свежем воздухе — идеальный рецепт победы. Также хочу поблагодарить мою команду из Лыткарино и Раменского», — поделилась эмоциями Екатерина Яр сразу после выхода из октагона.

Данная победа стала пятой в карьере представительницы Московской области. Бой проходил в рамках весовой категории до 57 килограммов.

​Турнир международной спортивной организации «Octagon» среди профессиональных бойцов ММА состоялся в городе Алма-Ата 7 сентября и объединил спортсменов из России, Казахстана, Азербайджана, Грузии, Узбекистана, Таджикистана и Киргизии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», - добавил губернатор.