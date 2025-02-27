Подмосковная спортсменка завоевала золото на юниорском первенстве РФ по биатлону

Подмосковная спортсменка Наталия Федченко выиграла индивидуальную гонку среди юниорок на первенстве России по биатлону, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

Биатлонистка из Московской области преодолела дистанцию в 12,5 км за 39 минут 11,7 секунд, допустив один промах на огневых рубежах. Второе место заняла представительница Свердловской области, замкнула призовую тройку спортсменка из Тюмени.

«Я очень рада, что получилось справиться со стрельбой. Сегодня собралась, отстреляла три рубежа на ноль и на последнем (рубеже) последним выстрелом допустила ошибку. Но все равно получилось выиграть. Планирую пробежать все гонки и показать хороший результат», — прокомментировала свое выступление подмосковная биатлонистка.

Отметим, что в юниорском рейтинге союза биатлонистов России Наталия Федченко занимает шестую строчку.

Первенство России по биатлону среди спортсменов в возрасте 21-23 года проходит с 27 февраля по 3 марта на трассах центра зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» в Тюмени.

В соревнованиях принимают участие более 100 лучших молодых биатлонистов страны. 28 февраля пройдет одиночная смешанная эстафета, 2 марта — большой масс-старт 12 километров (юниоры) и 9 километров (юниорки), а завершится первенство смешанной эстафетой.

Первенство России проводится в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.