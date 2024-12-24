Подмосковная спортсменка завоевала серебро соревнований по велосипедному спорту

сегодня в 12:35

Спортсменка из Московской области стала серебряным призером финального этапа «Ипподром» «Международной серия ФВСР по велокроссу 2024–2025», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Александр Ушакова стала второй в дисциплине «велокросс». Первое место на этих соревнованиях заняла спортсменка из Республики Чувашия, а бронзовую медаль — представительница Удмуртии.

Александра Ушакова также завоевала серебряные медали на втором и третьем этапах международного турнира. Четвертый, заключительный старт сезона соревнований «Международная серия ФВСР по велокроссу 2024–2025 годов» проходил 21 и 22 декабря в Майкопе (Республика Адыгея).

Турнир проводился в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.