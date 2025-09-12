сегодня в 18:34

Подмосковная спортсменка завоевала серебро на первенстве России по парусному спорту

Подмосковная спортсменка Софья Юнчикова стала серебряным призером первенства России среди юношей и девушек до 19 лет по парусному спорту, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Представительница региона финишировала второй в соревнованиях среди девушек в классе «Лазер-радиал». Победителем гонки стала спортсменка из Севастополя, бронзовым призером соперница из Санкт-Петербурга.

В первенстве страны по парусному спорту приняли участие более 200 спортсменов из разных регионов. Турнир являлся отбором в молодежную сборную России.

Соревнования проходили с 6 по 12 сентября 2025 года в Таганроге (Ростовская область) в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России». Спортсмены 2007–2013 годов рождения состязались в нескольких классах яхт: «420», «29-й», «Лазер 4.7» и «Накра 15».

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.