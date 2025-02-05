Подмосковная спортсменка завоевала серебро на Кубке России по тяжелой атлетике

Спортсменка из Московской области Александра Фурдик завоевала серебряную медаль Кубка России по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Представительница региона выступала в соревнованиях среди женщин в весовой категории 45 кг. Александра Фурдик заняла вторую ступень пьедестала почета с результатом: рывок — 68 кг, толчок — 81 кг, сумма двоеборья — 149 кг. На первом месте расположилась спортсменка из Республики Татарстан, а замкнула тройку лидеров тяжелоатлетка из Ивановской области.

В турнире принимают участие более 300 атлетов из 52 регионов страны. В течение шести дней состязаний около 180 мужчин и 150 женщин будут вести борьбу за медали в десяти весовых категориях.

Кубок России по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин проходит с 3 по 10 февраля 2025 года в Екатеринбурге (Свердловская область). Последний раз турнир проводился в Свердловской области 49 лет назад. Впервые Кубок России прошел в Верхней Пышме в 1976 году. В 1953 году там проходил командный чемпионат СССР по тяжелой атлетике.

Турнир организован в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.