Подмосковная спортсменка завоевала серебро на чемпионате России по BMX-фристайлу
Фото - © УОР №1 Московской области
Представительница Подмосковья Елена Малышева завоевала серебряную медаль на чемпионате России по велосипедному спорту ВМХ-фристайл-парк. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Райдер из Подмосковного региона Елена Малышева в борьбе за «золото» чемпионата России уступила лишь именитой спортсменке из Самарской области, пятикратной чемпионке страны Екатерине Кругловой. А на третью ступень пьедестала поднялась велосипедистка из Санкт-Петербурга Анастасия Теребова.
Елена Малышева представляет Московское областное училище олимпийского резерва № 1.
Чемпионат России по велосипедному спорту ВМХ фристайл-парк состоялся 30 июня в столице Республики Татарстан городе Казань на территории экстремального парка «Урам». Соревнования состоялись в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.
Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.