Подмосковная спортсменка завоевала медали на соревнованиях по прыжкам на лыжах

Спортсменка из Московской области завоевала две серебряные и одну бронзовую медали на международных соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Представительница региона Ксения Каблукова стала серебряным призером в дисциплине «супер команд» на трамплине мощностью К-95 в паре с петербурженкой Кристиной Кручининой в составе команды «Россия-2».

Вторую медаль спортсменка завоевала в составе смешанной команды «Россия-2» в прыжках с трамплина мощностью К-95.

«Бронза» в активе Ксении Каблуковой появилась по итогам выступления в личном зачете среди женщин на большом сочинском трамплине мощностью К-125. На первом и второй местах расположились спортсменка из Китая и россиянка Кристина Прокопьева соответственно.

Международные соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина проходили с 24 по 28 июля 2025 года в Сочи (Краснодарский край). В них приняли участие сильнейшие спортсмены страны, в числе которых были лидеры сборных команд России. Также участвовали лыжники из Белоруссии, Казахстана и Китая. В программе соревнований были прыжки с трамплинов K-95 и K-125 без снега, а также лыжероллерные гонки в рамках лыжного двоеборья. Соревновались как индивидуально, так и командами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.

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