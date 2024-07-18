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Подмосковная спортсменка завоевала бронзу на Кубке РФ по конному спорту

Представительница Московской области завоевала бронзовую медаль лично-командного Кубка России по троеборью High Level, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

К финальному дню соревнований подмосковная спортсменка Дарья Селиваненко занимала третью позицию рейтинга турнира. Лидером был спортсмен из Калужской области, а на втором месте располагалась наездница из Нижегородской области. После заключительного турнирного дня — конкура — тройка лидеров осталась неизменной. Дарья Селиваненко на голштинском скакуне Балубе СР стала бронзовым призером Кубка России.

Лично-командный Кубок России по троеборью High Level проходил с 10 по 15 июля 2024 года в п. Верхнее Дуброво Свердловской области.

Соревнования организованы в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.