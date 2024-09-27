Подмосковная спортсменка взяла золото на соревнованиях по фигурному катанию

​Елена Костылева заняла первое место в одиночном катании среди юниорок от 13 до 19 лет, выступающих по программе КМС. Фигуристка сумела успешно завершить четыре четверных прыжка (4Т, 4S, 4S+3T) и по итогам выступления набрать 227,85 балла, что на 24,6 больше результата ближайшей преследовательницы из Москвы Валерии Лукашовой.

​«На этих соревнованиях мне надо было прыгнуть четверной тулуп. Четверной сальхов я прыгаю уже два года на соревнованиях, а тулуп я только выучила, и надо напрыгивать его на соревнованиях. На тренировках тулуп у меня стабильный, но когда выхожу на соревнования, есть зажатость. В произвольную программу планируется вставить еще тройной аксель и четверной во второй половине. Сальховы уже не сложно, когда прыгаю тулуп, нужно на соревнованиях справляться с волнением, напрыгаем тулуп, будет нормально. Моя мечта сделать 5-6 четверных и побить рекорд Саши Трусовой, Саша поддерживает меня всегда, я на нее смотрю и беру с нее пример», — рассказала юная спортсменка.

Костылева тренируется под руководством своего тренера Евгения Плющенко и выступает за училище олимпийского резерва № 1 Московской области, а также за академию фигурного катания «Ангелы Плющенко».

​Всероссийские соревнования по фигурному катанию на коньках «Памяти олимпийского чемпиона С. Гринькова» прошли с 22 по 26 сентября в спортивном комплексе ЦСКА «Ледовый» в городе Москва.

​Турнир состоялся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев уделил особое внимание здоровому образу жизни и развитию спортивной инфраструктуры в регионе.

«В Подмосковье много знаменитых спортивных школ, сильная подготовка по самым разным видам спорта. Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы, запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания — в Чехове, Ступине, Балашихе, Королеве. Ранее это было сделано в Домодедове. Везде есть огромный запрос на модернизацию спортивной инфраструктуры. Эту программу мы обязательно будем реализовывать дальше, плюс наполнять спортивный календарь», — сказал губернатор.