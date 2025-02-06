Подмосковная спортсменка взяла золото на Кубке России по прыжкам в воду

Подмосковная спортсменка Елизавета Кузина стала победителем Кубка России по прыжкам в воду. Турнир является отборочным на ближайшие международные старты, одним из которых станет Кубок Евразийских стран, запланированный на март, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Представительница региона Елизавета Кузина из Электростали стала лучшей в дисциплине «трамплин 3 м синхронные прыжки» среди женщин в тандеме со спортсменкой из Свердловской области Кристиной Ильиных. На втором месте дуэт представительниц Волгоградской области и Санкт-Петербурга. Бронзовыми призерами стали спортсменки из Республики Татарстан и Москвы.

Кубок России по прыжкам в воду проводится в комплексе дисцплин: индивидуальных и синхронных прыжках с трамплина и вышки, а также в смешанных синхронных прыжках с трамплина и вышки. Всего за дни соревнований будет разыграно 12 комплектов наград.

Кубок России по прыжкам в воду проходит с 3 по 8 февраля 2025 года в Санкт-Петербурге, за медали борются более 150 спортсменов из 16 регионов России и Республики Беларусь. Соревнования проводятся в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.