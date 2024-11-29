Подмосковная спортсменка взяла серебро на первом этапе Кубка России по биатлону
Фото - © Союз биатлонистов России
Биатлонистка из Московской области Кристина Резцова стала серебряным призером стартового этапа Кубка России в женском спринте на 7,5 километров, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.
Подмосковная спортсменка благодаря безошибочной работе на стрельбищах сохраняла лидирующую позицию до заключительного отрезка гонки, но в итоге показала второе время, уступив 2,1 секунды Наталье Шевченко из Свердловской области. На третью ступень пьедестала поднялась белорусскаябиатлонистка Динара Смольская. Ее отставание от победителя гонки составило 16,4 секунды.
Первый этап Кубка России по биатлону сезона 2024/2025 проходит в городе Ханты-Мансийск с 29 ноября по 1 декабря 2024 года. Турнир проводится в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.
«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.