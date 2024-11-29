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Подмосковная спортсменка взяла серебро на первом этапе Кубка России по биатлону

Биатлонистка из Московской области Кристина Резцова стала серебряным призером стартового этапа Кубка России в женском спринте на 7,5 километров, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

​Подмосковная спортсменка благодаря безошибочной работе на стрельбищах сохраняла лидирующую позицию до заключительного отрезка гонки, но в итоге показала второе время, уступив 2,1 секунды Наталье Шевченко из Свердловской области. На третью ступень пьедестала поднялась белорусскаябиатлонистка Динара Смольская. Ее отставание от победителя гонки составило 16,4 секунды.

​Первый этап Кубка России по биатлону сезона 2024/2025 проходит в городе Ханты-Мансийск с 29 ноября по 1 декабря 2024 года. Турнир проводится в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.