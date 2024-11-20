сегодня в 13:07

Подмосковная спортсменка взяла серебро на международном турнире по боксу

Подмосковная спортсменка стала серебряным призером XXI международного турнира по боксу памяти Героя Советского Союза Виктора Ливенцева, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В финальном поединке спортсменка из Серпухова Дарья Калачева встретилась с бронзовым призером чемпионата России 2024 года Рукет Куштовой. По итогам противостояния представительница региона заняла вторую ступень пьедестала почета в весовой категории 50 кг.

Международные соревнования по боксу памяти Героя Советского Союза Виктора Ливенцева проходили в Минске с 14 по 18 ноября. На турнире выступили 80 спортсменов из 10 стран: Абхазии, Азербайджана, Венгрии, Казахстана, Конго, Кыргызстана, России, Туркменистана, Узбекистана и Белоруссии.

Соревнования организованы в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.