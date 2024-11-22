Подмосковная спортсменка взяла серебро на «Кубке Содружества» по биатлону

Подмосковная биатлонистка стала призером в стартовый день второго этапа «Кубка Содружества». Представительница региона Кристина Резцова финишировала второй в спринте на 7,5 км, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Первое место заняла россиянка Тамара Дербушева, а бронзовым призером стала также член сборной России Светлана Миронова.

Второй этап соревнований стартовал в Ханты-Мансийске 22 ноября. В 12-00 по московскому времени на старт выйдут мужчины. 23 ноября состоятся соревнования в гонке преследования, а 24 ноября пройдут масс-старты среди мужчин и женщин.

Кубок Содружества в нынешнем сезоне проходит в шесть этапов. Первый состоялся еще в сентябре в Красноярске, где биатлонисты вышли на дистанции без снега на лыжероллерах. Следующие состязания запланированы в Чайковском с 18 по 23 декабря, четвертый — с 15 по 20 января 2025 года в Демино, пятый — с 13 по 24 февраля в Сочи. Финальный пройдет с 1 по 7 апреля 2025 года в Мурманске. В соревнованиях принимают участие 84 спортсмена из России и Белоруссии.

Соревнования проводятся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.