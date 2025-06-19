Подмосковная спортсменка взяла серебро чемпионата России по прыжкам в воду

Представительница Московской области Елизавета Кузина заняла второе место в соревнованиях по прыжкам в воду с метрового трамплина на чемпионате России, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

В сумме за пять раундов Елизавета Кузина набрала 269,50 балла и завоевала серебряную медаль. Победителем в этих стартах стала представительница Свердловской области — Кристина Ильиных. На третьем месте расположилась спортсменка из Санкт-Петербурга Виктория Фролова.

В рамках чемпионата России сильнейшие представители вида спорта ведут борьбу не только за медали турнира и призовые, но и за путевки на чемпионат мира по водным видам спорта в Сингапуре.

Соревнования проходят в Екатеринбурге с 17 по 22 июня в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России». Всего в турнире принимают участие более 200 прыгунов в воду из 16 регионов России. Спортсмены разыграют между собой 12 комплектов наград.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.