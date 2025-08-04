Подмосковная спортсменка выиграла серебро на первенстве РФ по ВМХ фристайл-парк
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Подмосковная спортсменка Софья Непрынцева стала серебряным призером первенства России по велосипедному спорту ВМХ фристайл-парк, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Представительница региона Софья Непрынцева вышла в финал турнира в возрастной группе 15-16 лет. В соревнованиях среди девушек спортсменка заняла второе место. Ее соперницами в финале стали представительницы Санкт-Петербурга и Москвы, которые расположились на первой и третьей ступенях пьедестала почета соответственно.
Подмосковная спортсменка тренируется в Училище олимпийского резерва № 1 в Краснознаменске под руководством тренеров-преподавателей Алексея Малинина и Олега Теряева.
Всероссийские соревнования и первенство России по велосипедному спорту ВМХ фристайл-парк проходили с 1 по 4 августа на уникальном треке олимпийского уровня «Суперкросс» в Саранске в возрастных категориях 13-14,15-16, 17-18 лет.
Турнир организован в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.
«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.