Подмосковная спортсменка выиграла серебро на первенстве РФ по ВМХ фристайл-парк

Представительница региона Софья Непрынцева вышла в финал турнира в возрастной группе 15-16 лет. В соревнованиях среди девушек спортсменка заняла второе место. Ее соперницами в финале стали представительницы Санкт-Петербурга и Москвы, которые расположились на первой и третьей ступенях пьедестала почета соответственно.

Подмосковная спортсменка тренируется в Училище олимпийского резерва № 1 в Краснознаменске под руководством тренеров-преподавателей Алексея Малинина и Олега Теряева.

Всероссийские соревнования и первенство России по велосипедному спорту ВМХ фристайл-парк проходили с 1 по 4 августа на уникальном треке олимпийского уровня «Суперкросс» в Саранске в возрастных категориях 13-14,15-16, 17-18 лет.

Турнир организован в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.