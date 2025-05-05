Подмосковная спортсменка выиграла первенство мира и установила 3 рекорда в Перу

​Сразу три новых мировых рекорда удалось установить спортсменке из Подмосковья Варваре Кузьминовой на первенстве мира по тяжелой атлетике в Лиме, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Представительница Богородского городского округа завоевала на турнире 6 медалей в весовой категории до 76 кг. Три золотые награды в «рывке», «толчке» и «двоеборье» она записала на свой счет в зачете среди девушек от 13 до 17 лет, а среди юниорок от 15 до 20 лет Варвара Кузьминова удостоилась одной золотой медали в «рывке» и двух серебряных медалей в «толчке» и «двоеборье».

​Свой первый рекорд мира на этих соревнованиях 17-летняя россиянка установила в «рывке», подняв штангу весом 106 кг. Затем ей удалось улучшить свой же рекордный результат и удержать над головой 108-килограммовый снаряд. В «толчке» подмосковной атлетке покорился вес 127 кг. Таким образом, сумма двоеборья составила 235 кг, что позволило установить Варваре Кузьминовой уже третий мировой рекорд на данных соревнованиях. Кроме того, в сумме двоеборья среди юниорок до 20 лет рекордсменка из Московской области уступила лишь 1 кг сопернице из США.

​Первенство мира по тяжелой атлетике проходит в столице Перу городе Лима с 30 апреля по 5 мая. В международных соревнованиях в составе национальной сборной России принимают участие две спортсменки из Московской области: Варвара Кузьминова и Софья Врагова.

Сборная России впервые с 2021 года принимает участие в мировом первенстве.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.