Подмосковная спортсменка стала призером велогонки Ural Gravel Race-2025

сегодня в 09:45

Подмосковная спортсменка Софья Богуненко стала серебряным призером велогонки по гравийной трассе Ural Gravel Race-2025, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Представительница региона Софья Богуненко (Химки) финишировала в заезде среди женщин. Победительницей стала спортсменка из Екатеринбурга, а замкнула тройку лидеров велогонщица из Самарской области.

Ural Gravel Race-2025 — первая в Свердловской области официальная гонка в формате грэвел. Это новая динамично развивающаяся дисциплина, которая с 2026 года будет включена в официальную спортивную программу России.

В стартах приняли участие спортсмены из разных городов России: Екатеринбурга, Верхней Пышмы, Среднеуральска, Серова, Челябинска, Перми, Самары и Московской области.

Велогонка по гравийной трассе Ural Gravel Race-2025 прошла 12 октября 2025 года в Шарташском лесопарке в Свердловской области в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.