Подмосковная спортсменка стала призером Кубка Ивана Ярыгина по вольной борьбе

Спортсменка из Подмосковья Алина Шевченко завоевала бронзовую медаль на международном Кубке Ивана Ярыгина по вольной борьбе. Юная подмосковная спортсменка выступала в весе до 68 килограммов в непривычной для себя взрослой возрастной категории, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​Действующая победительница первенств мира, Европы и России Алина Шевченко из городского округа Егорьевск в 1/8 стадии финала одолела представительницу Узбекистана Набиру Есенбаеву. В четвертьфинале подмосковная спортсменка взяла верх над Гальнурой Таштанбековой из Киргизии. В схватке за выход в финал Алина Шевченко уступила сопернице из Белоруссии Алине Шаучук, которой затем удалось стать чемпионкой турнира.

​Несмотря на поражение в полуфинале, Алина Шевченко продолжила борьбу за место на пьедестале почета. В утешительной схватке за третье место она победила Анастасию Парохину из Сахалина.

​Традиционный международный турнир «Кубок Ивана Ярыгина» по вольной борьбе среди мужчин и женщин проходит с 22 по 27 января в городе Красноярск в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта». Участниками соревнований стали более 400 борцов из 23 стран, в том числе спортсмены из Мексики и Кубы.

​Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.