Подмосковная спортсменка стала победителем международного теннисного турнира

В финальном матче международного турнира 21-летняя теннисистка обыграла соотечественницу Екатерину Александрову со счетом 6:3, 4:6, 6:4. Соперницы уже встречали в апреле 2025 года в рамках грунтового турнира в Чарльстоне, где Екатерина Александрова была сильнее. Сейчас представительница Московской области взяла сенсационный реванш и завоевала титул.

«Спасибо всем, кто пришел сегодня и поддержал нас. Атмосфера была невероятной. Было приятно играть и показывать высококлассный теннис. Я надеюсь, что вам понравилась эта неделя в Монтеррее. Огромное спасибо, Монтеррей, и до встречи в следующем году», — цитирует Диану Шнайдер сайт WTA.

На пути к пьедесталу в четвертьфинале WTA 500 Диана Шнайдер обыграла бельгийку Элиз Мертенс, а в полуфинале — американскую теннисистку Алисию Паркс.

Финал международного турнира по большому теннису WTA 500 состоялся 24 августа 2025 года в Монтеррее (Мексика).

