Подмосковная спортсменка стала чемпионкой России по велоспорту

Представительница Московской области Александра Ушакова завоевала титул чемпиона России по велосипедному спорту в дисциплине «маунтинбайк» среди женщин, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Региональная спортсменка показала лучшее время в многодневной гонке, опередив соперниц из Москвы и Челябинской области.

Соревнования проходили в четыре этапа: первый этап — индивидуальная гонка на время, второй и третий этапы — гонка кросс-кантри, заключительный этап — гонка-марафон.

Чемпионат России по велосипедному спорту в дисциплине «маунтинбайк» проходил с 11 по 16 сентября в поселке Псебай Краснодарского края.

Соревнования состоялись в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Маунтинбайк — гонки вне дорог на горных велосипедах. В конце 70-х годов новая форма велосипедных гонок несколько аналогичных цикло-кроссу начала развиваться в Калифорнии. В конструкцию велосипеда были добавлены мотоциклетные толстые шины и постепенно он развился в современный горный велосипед. Первый национальный чемпионат по горному велосипеду прошел в 1983 году в Соединенных Штатах Америки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.