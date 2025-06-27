Подмосковная спортсменка Шевченко стала вице-чемпионкой РФ по вольной борьбе
Фото - © Федерация спортивной борьбы России
Представительница Подмосковья Алина Шевченко из муниципального округа Егорьевск завоевала серебряную медаль чемпионата России по вольной борьбе, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
21-летняя действующая победительница первенства мира и первенства Европы Алина Шевченко выступала в весовой категории до 68 килограммов. В ¼ стадии финала она одолела соперницу из Москвы Карину Евстратову. В полуфинальной схватке подмосковная спортсменка взяла верх над Ани Махмудян из Рязанской области. И во встрече за звание чемпионки страны Алина Шевченко уступила опытной представительнице Красноярского края Ханум Велиевой.
«Я должна была обязательно выигрывать, потому что мама нервничает, надо было побеждать. Она мне всегда говорит, чтобы я побеждала, и уходит куда-то, не смотрит мои схватки, волнуется. Поэтому всегда надо стремиться к золотой медали. Но тут, на чемпионате России, все девчонки очень сильные», — прокомментировала свое выступление Алина Шевченко.
Чемпионат России по вольной борьбе проходит с 24 по 28 июня в городе Москва. В главном турнире года принимают участие свыше 500 спортсменов со всей страны. По результатам соревнований будет сформирована сборная команда страны, которая в сентябре выступит на чемпионате мира в Хорватии.
Чемпионат России проводится в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.
«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.