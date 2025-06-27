Подмосковная спортсменка Шевченко стала вице-чемпионкой РФ по вольной борьбе

21-летняя действующая победительница первенства мира и первенства Европы Алина Шевченко выступала в весовой категории до 68 килограммов. В ¼ стадии финала она одолела соперницу из Москвы Карину Евстратову. В полуфинальной схватке подмосковная спортсменка взяла верх над Ани Махмудян из Рязанской области. И во встрече за звание чемпионки страны Алина Шевченко уступила опытной представительнице Красноярского края Ханум Велиевой.

​«Я должна была обязательно выигрывать, потому что мама нервничает, надо было побеждать. Она мне всегда говорит, чтобы я побеждала, и уходит куда-то, не смотрит мои схватки, волнуется. Поэтому всегда надо стремиться к золотой медали. Но тут, на чемпионате России, все девчонки очень сильные», — прокомментировала свое выступление Алина Шевченко.

​Чемпионат России по вольной борьбе проходит с 24 по 28 июня в городе Москва. В главном турнире года принимают участие свыше 500 спортсменов со всей страны. По результатам соревнований будет сформирована сборная команда страны, которая в сентябре выступит на чемпионате мира в Хорватии.

​Чемпионат России проводится в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.