Подмосковная спортсменка Петрова стала чемпионкой мира по гонкам с препятствиями

Спортсменка из Московской области в составе сборной России Алиса Петрова завоевала золотую медаль на чемпионате мира по гонкам с препятствиями (OCR) в дисциплине «длинная гонка 15+ км», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

По итогам четырех соревновательных дней в активе атлетки, помимо «золота», бронзовая награда в дисциплине «короткая гонка».

«Чемпионат мира — это, безусловно, главный старт сезона для OCR-сообщества всей планеты. Наша сборная выехала на соревнования в неполном составе — всего 6 атлетов из 18. Слишком жесткие визовые требования, поэтому часть спортсменов вынуждена была остаться. Традиционно к команде России приковано много внимания. И наши спортсмены с ним отлично справляются. Максимальная концентрация на результате дает свои плоды, несмотря на некомфортные погодные условия, а также очевидные погрешности в организации соревнований. Очень рад за Алису и Егора, которым удалось реализовать свои спортивные задачи! Остальные атлеты тоже были близки к пьедесталу, получили большой опыт, который однозначно продвинет их на пути к медалям», — прокомментировал главный тренер сборной России, олимпийский чемпион по лыжным гонкам Никита Крюков.

Чемпионат мира по гонкам с препятствиями (OCR) прошел с 22 по 25 августа в Коста-Рике. В соревнованиях приняли участие 1000 спортсменов из 30 стран.

OCR (с английского obstacle course racing) — это трейловая дистанция от 5 до 30 км с большим количеством искусственных препятствий: барьеры, разнообразные рукоходы формата «ниндзя», перенос тяжестей, преодоление станций с грязью, холодной водой и огнем, а также упражнения на баланс и координацию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.