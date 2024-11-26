Подмосковная спортсменка выиграла V этап серии гран-при по фехтованию

Подмосковная спортсменка Яна Егорян стала победительницей пятого этапа национальной серии гран-при по фехтованию на саблях среди женщин, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Как и на втором этапе соревнований, который прошел в феврале, участницами решающего боя стали двукратная олимпийская чемпионка Яна Егорян и Алина Ключникова из Санкт-Петербурга.

Предыдущая встреча осталась за подмосковной фехтовальщицей — 15:9. В этом бое шла упорная борьба, но все же к перерыву с минимальным отрывом в счете 8:7 повела Яна Егорян. После минуты отдыха спортсменка из Московской области нанесла семь ударов подряд и выиграла бой и турнир — 15:7.

Пятый этап национальной серии Гран-при по фехтованию на саблях среди женщин прошел в Пензе 23 ноября.

Турнир организован в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.