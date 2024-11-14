Подмосковная спортшкола вошла в топ-3 финалистов национальной спортпремии

Московская областная спортивная школа олимпийского резерва по тяжелой атлетике стала финалистом национальной спортивной премии 2024 года в номинации «Надежда России: лучшая спортивная школа», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

Поддержать номинанта на этапе народного голосования можно на сайте премии. Далее экспертный совет, в состав которого входят известные спортсмены, тренеры, политики и деятели культуры России, определит лауреатов. Торжественная церемония вручения премии состоится 20 ноября 2024 года в Москве в городской усадьбе А. К. Разумовского.

Спортивная школа по тяжелой атлетике была создана в 2003 году. На сегодняшний день она имеет 14 отделений: в Балашихе, Видном, Дзержинском, два в Ногинске, Озерах, Орехово-Зуеве, Подольске, Старой Купавне, Электрогорске, Электростали, Люберцах, поселках Зеленый и Малаховка.

За сезон 2023-2024 в активе школы 264 медали, завоеванные на первенствах страны, чемпионате России, всероссийских соревнованиях, в том числе 115 — золотые; установлено 30 рекордов России, из них 17 — в активе спортсменки Варвары Кузьминовой, 6 — на счету Софьи Враговой, по 3 — у Даниила Петрова и Алены Гасановой, один — у Натальи Лапиной.

На XII летней Спартакиаде учащихся России спортсмены СШОР завоевали 6 медалей различного достоинства, что позволило сборной Московской области по тяжелой атлетике занять первое общекомандное место с рекордным результатом за все время проведения Спартакиады.

На сегодняшний день 32 воспитанника школы входят в состав сборной России в различных возрастных и весовых категориях. Двум спортсменам школы в текущем сезоне присвоены звания мастеров спорта России.

Ежегодно порядка 40 тяжелоатлетов школы входят в состав сборных команд России и свыше 120 — в сборные команды Московской области.

Национальная спортивная премия — это ежегодное мероприятие, на котором отмечаются достижения в различных спортивных дисциплинах. Она проходит с 2010 года. В мероприятии принимают участие российские спортсмены и тренеры, представители отрасли, руководители спортивных объектов, региональных органов управления в сфере физической культуры и спорта и другие. Участники могут претендовать на победу в одной из 18 номинаций.

Конкурс проводится в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.