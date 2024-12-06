Подмосковная сноубордистка взяла бронзу на этапе Кубка РФ в Челябинской области

Спортсменка из Московской области стала бронзовым призером на втором этапе Кубка России по сноуборду в параллельных дисциплинах, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Полина Мулендеева заняла третью ступень пьедестала почета в дисциплине «параллельный слалом-гигант» среди женщин. Победителем в этих соревнованиях стала представительница Москвы, а на втором месте расположилась спортсменка из Алтайского края.

Ранее еще один подмосковный спортсмен Дмитрий Карлагачев стал бронзовым призером первого этапа Кубка России в параллельных дисциплинах.

Первый и второй этапы Кубка России по сноуборду в дисциплине «параллельный слалом-гигант» проходят с 3 по 6 декабря 2024 года на ГК «Солнечная долина» в городе Миасс Челябинской области. Участниками соревнований стали более 85 спортсменов.

Соревнования организованы в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе очень важно завершить строительство всех спортивных объектов.

«Нам очень важно все спортивные объекты, которые строятся, завершить. Вы знаете, что большая работа ведется по реконструкции центральных стадионов наших городов и большой запрос у жителей на дальнейшую модернизацию: бассейн, ледовые арены», — сказал Воробьев.