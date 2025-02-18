Подмосковная следж-хоккейная команда сразится за «Кубок Защитников Отечества»

Турнир пройдет с 12 по 18 марта в городе Ханты-Мансийск по пяти дисциплинам «спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата»: биатлон, горнолыжный спорт, лыжные гонки, сноуборд и хоккей-следж.

​«Сейчас мы готовимся к «Кубку Защитников Отечества» в Ханты-Мансийске. Ребята чувствуют себя нормально, настроены на победу. Наша команда собрана из ветеранов СВО, людей, получивших травмы во время боевых действий. Идея о создании клуба пришла мне год назад, я ездил по госпиталям, общался с ребятами, рассказывал им про хоккей. И вот нам удалось собрать целую команду и благодаря губернатору Подмосковья и министерству спорта Московской области получить тренировочную базу в Балашихе. Команда за полгода своего существования приняла участие в трёх крупных турнирах. С каждым днем ребята прогрессируют, стараются, желание играть в хоккей у всех колоссальное», — прокомментировал начальник клуба «Гвардия» Михаил Трифонов.

​В соревнованиях по следж-хоккею в рамках «Кубка Защитников Отечества» примут участие до десяти сильнейших коллективов участников СВО из разных городов России: Москвы, Самары, Ростова, Владивостока, Санкт-Петербурга, Ижевска, Ханты-Мансийска и других.

​Тренирует хоккеистов «Гвардии» Вадим Троицкий. 15 лет назад он стоял у истоков первой подмосковной следж-хоккейной команды «Феникс», ставшей базовой командой для сборной России на паралимпийских играх.

​«Следж-хоккей — это сложный для координации вид спорта. Здесь практически вся нагрузка приходится на руки — и отталкивания, и ведение шайбы, и броски, и игра в пасс. Основной акцент в тренировках мы делаем на обучение техники катания, владению шайбой и на наращивание физических качеств. В тренировках с ребятами я не вижу никаких сложностей. Они все взрослые, все с пониманием того, что вид спорта очень тяжелый. Это вам не просто в сани сесть, да с горочки спуститься, тут пахать надо», — отметил Вадим Троицкий.

​В составе «Гвардии» выступают ветераны СВО, чья служба отмечена орденами Мужества, медалями «За отвагу», «За воинскую доблесть», «За службу в разведке», «Суворова», «участнику военной операции в Сирии» и другими наградами.

​«Хочу сказать всем ребятам, кто получил ранения в ходе боевых действий, что не надо отчаиваться, продолжать жить, радоваться каждому дню, никогда не унывать и быть на позитиве. До ранения я абсолютно не ценил свою жизнь, а сейчас люблю даже больше прежнего. Рад, что мне предложили заняться следж-хоккеем. Здесь я нахожусь постоянно в движении, общаюсь с друзьями, путешествуем всей командой, выступаем на соревнованиях, очень интересно», — поделился эмоциями игрок подмосковной команды Максим Квасов.

​Команда «Гвардия» была создана в Московской области 1 августа 2024 года. Инициативу создания команды «Гвардия» поддержал губернатор Московской области Андрей Воробьев, а также федеральное и региональное министерства спорта. Коллектив игроков сформирован из участников специальной военной операции. Домашняя арена «Гвардии» — «Орион-Технопул» — первый ледовый дворец в микрорайоне Железнодорожный городского округа Балашиха. Он был открыт в феврале 2024 года. Размеры ледовой коробки — 58 на 28 метров, что соответствует мировым хоккейным стандартам. Кроме того, на арене расположены спортзал для общефизической подготовки, раздевалки, кафе, зона проката оборудования и другие помещения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.