Подмосковная следж-хоккейная команда «Гвардия» готовится к чемпионату России

С 1 августа в Подмосковье сформирована команда по следж-хоккею «Гвардия», которая полностью состоит из участников СВО. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Команде всего две недели, но ребята уже вполне профессионально владеют санями и умело передвигаются по площадке. Тренировки проходят на арене «Орион-Технопул» в Балашихе, и хочу уделить особое внимание высокому качеству льда — это отмечают и тренеры, и сами спортсмены. За спортивной подготовкой и здоровьем членов команды следит профессиональный административный штаб, и уже в этом году «Гвардия» примет участие в чемпионате России по следж-хоккею.

За тренировочным процессом команды наблюдали первый заместитель председателя правительства Московской области Илья Бронштейн, министр физической культуры и спорта региона Дмитрий Абаренов и глава городского округа Балашиха Сергей Юров, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта региона.

«Уверен, что впереди у ребят серьезное спортивное будущее, для этого есть все необходимое, и мы будем всячески их поддерживать», — прокомментировал Бронштейн.

Инициативу создания команды «Гвардия» поддержал губернатор Московской области Андрей Воробьев, а также федеральное и региональное министерства спорта.

Начальник команды Михаил Трифонов в прошлом игрок хоккейного клуба «Кристалл-Электросталь». В результате травмы он лишился обеих ног, но несчастье не сломило дух спортсмена, Михаил продолжил заниматься любимым спортом, только уже на санях.

«Опираясь на свой опыт я решил собрать команду ребят — ветеранов СВО. Ездил по госпиталям, общался с ними. Проделана колоссальная работа, и теперь этот клуб — новый шаг в их жизни. В команде у нас 16 человек. Наконец-то начались тренировки, у парней горят глаза, они рвутся играть и побеждать», — рассказал Михаил Трифонов.

В составе «Гвардии» выступают ветераны СВО, чья служба отмечена орденами Мужества, медалями «За отвагу», «За воинскую доблесть», «За службу в разведке», «Суворова» и другими наградами.

Тренирует спортсменов «Гвардии» Вадим Троицкий. 15 лет назад он стоял у истоков первой подмосковной следж-хоккейной команды «Феникс», ставшей базовой командой для сборной России на паралимпийских играх. Спортсмены клуба становились победителями и призерами международных и всероссийских соревнований.

Домашняя арена «Гвардии» — «Орион-Технопул» — первый ледовый дворец в микрорайоне Железнодорожный. Он был открыт в феврале 2024 года. Размеры ледовой коробки — 58 на 28 метров, что соответствует мировым хоккейным стандартам. Кроме того, на арене расположены спортзал для общефизической подготовки, раздевалки, кафе, зона проката оборудования и другие помещения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.