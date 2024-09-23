Подмосковная сборная завоевала серебро на всероссийском турнира по лапте

Команда Московской области заняла второе место на первом в истории всероссийском турнире по лапте среди юношей 13 и 14 лет на призы министра спорта России Михаила Дегтярева, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Соревнования проходили в режиме нон-стоп на двух площадках. Подмосковные спортсмены обыграли всех соперников на групповом этапе и вышли в полуфинал. В ½ сборная Подмосковья обыграла команду Удмуртской Республики. В «золотом матче» спортсмены из Московской области уступили представителям Ярославской области, таким образом, завоевав серебряные медали турнира.

«Это начало пути по популяризации этого зрелищного командного, очень интересного вида спорта. Кроме того, это связь с нашей историей, наш культурный код, который мы обязаны поддерживать и развивать», — отметил Дегтярев.

Первый всероссийский турнир по лапте среди юношей 13 и 14 лет прошел 21 сентября на территории усадьбы Разумовского в Москве. В соревнованиях приняли участие сборные из 8 регионов: Московской, Тульской, Воронежской, Липецкой, Курской, Ярославской областей, Удмуртской Республики и Республики Башкортостан.

Турнир состоялся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.