Подмосковная сборная стала победителем первенства России по водному поло

Подмосковные спортсмены завоевали золотые медали на первенстве России по водному поло среди юношей до 15 лет, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​На пути к высшей ступени пьедестала почета сборная региона провела пять матчей в рамках финальной стадии турнира. В четырех встречах ватерполисты из Подмосковья одержали победу и лишь единожды сыграли вничью. Со счетом 22-11 была повержена команда «Невская Волна» из Санкт-Петербурга. Затем спортсмены из Московской области обыграли московскую «Запад-Радугу» — 14:8. Игра с хозяевами турнира — СШОР Астраханской области — завершилась с равным счетом 14:14. В полуфинале сборная Московской области одолела «Торпедо-Восток» из Москвы — 18:11. И в противостоянии за звание победителя первенства страны подмосковная команда взяла верх над сборной Волгоградской области. Матч завершился с минимальным преимуществом в пользу Московской области — 7:6.

Обладателями золотых медалей стали: Матвей Баснев, Ярослав Журбицкий, Тихон Заварзин, Роман Койчев, Никита Коншин, Захар Красовский, Николай Панаиоти, Никита Петров, Егор Садков, Демьян Троянов, Григорий Шубочкин, Артем Шальнев, Николай Топильский, Данил Плотников и Дмитрий Галкин. Спортсмены представляют городские и муниципальные округа: Чехов, Рузский и Раменский.

​Финальные соревнования первенства России по водному поло среди юношей до 15 лет проходили в городе Астрахань с 27 апреля по 4 мая.

Турнир проводился в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе очень важно завершить строительство всех спортивных объектов.

«Нам очень важно все спортивные объекты, которые строятся, завершить. Вы знаете, что большая работа ведется по реконструкции центральных стадионов наших городов и большой запрос у жителей на дальнейшую модернизацию: бассейн, ледовые арены», — сказал Воробьев.