Подмосковная сборная стала бронзовым призером спартакиады молодежи по бадминтону

сегодня в 13:21

Команда бадминтонистов Московской области завоевала бронзовые медали общекомандного зачета на VI летней спартакиаде молодежи России. Представители региона завоевали золотую, две серебряные и одну бронзовую медали, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

В составе команды региона выступили спортсмены Глеб Степаков, Анастасия Вашланова, Александр Пузырев, Анисья Масунова, Владислав Просеков, Елизавета Баранов, Дарья Русина и Идель Давлетбаев.

«Золото» мужского парного разряда завоевал тандем Глеба Степакова и Александра Пузырева. Серебряным призером этих соревнований стал дуэт Иделя Давлетбаева и Владислава Просекова.

Кроме того, Глеб Степаков занял второе место в одиночном мужском разряде, а Идель Давлебаев завоевал «бронзу».

По итогам общекомандного зачета лидером стала сборная Санкт-Петербурга, а на втором месте бадминтонисты из Нижегородской области.

В соревнованиях принимали участие 144 спортсмена из 26 регионов России.

Ранее бронзовыми призерами спартакиады стали подмосковные боксеры. Финальный этап молодежной Спартакиады по бадминтону проходил в Саратове с 1 по 7 июля.

Московскую область в финальных соревнованиях Спартакиады представляют более 600 спортсменов в 45 видах спорта.

III финальный этап VI летней Спартакиады молодежи России проходит с 30 мая по 31 августа. Соревнования в 24 субъектах России по 51 виду спорта организованы в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.