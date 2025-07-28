Подмосковная саблистка Яна Егорян завоевала третий титул чемпионки мира

Подмосковная спортсменка Яна Егорян завоевала золото чемпионата мира по фехтованию. Чемпионский титул стал первым в карьере саблистки в личном зачете и третьим с учетом командных выступлений, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В решающем противостоянии химчанка победила польскую спортсменку Зузанну Цесляр со счетом 15:11.

«Очень рада. Шесть лет я ждала этого чемпионата мира. Мне очень хотелось, чтобы нас знали, ценили и помнили, что мы должны быть на соревнованиях. У меня есть дома сын, муж, они дают мне возможность тренироваться и выступать. И мой тренер Дмитрий, который каждый день дает мне веру и силу, он делает из меня фехтовальщицу. Это победа для вас! Мы шли, шли и наконец дошли. Мне казалось, мой мир сегодня рухнет. Россия, это для вас!» — прокомментировала триумф Яна Егорян в эфире «Матч ТВ».

«Золото» чемпионата мира стало очередной важной наградой в коллекции подмосковной фехтовальщицы. Яна Егорян дважды становилась олимпийской чемпионкой в 2016 году в Рио-де-Жанейро, а также завоевала два титула чемпиона мира в командной сабле в 2015 и 2019 годах.

Чемпионат мира по фехтованию проходит в Тбилиси (Грузия) с 22 по 30 июля 2025 года. Спортсмены ведут борьбу за 12 комплектов наград: в индивидуальном и командном первенствах по фехтованию на шпагах, рапирах и саблях среди мужчин и женщин.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.

Делитесь новостями и предлагайте темы в специальном чат-боте РИАМО.