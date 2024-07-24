Подмосковная Руза 3–4 августа впервые примет велогонки серии CyclingRace

В Рузском городском округе 3 и 4 августа впервые состоятся соревнования по велосипедному спорту в рамках международной серии CyclingRace, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В первый соревновательный день пройдет индивидуальная велогонка с раздельным стартом на 16 км и аналогичная шоссейная гонка с раздельным стартом на 16 км.

Во второй день турнира любители велоспорта смогут выбрать подходящий для себя формат участия и длину дистанции: 30 км, 50 км, 100 км для женщин и 150 км для мужчин.

Регистрация на все гонки открыта, подать заявку и узнать подробности можно на сайте.

Попробовать свои силы в заездах может любой желающий — все участники будут распределены по категориям в зависимости от возраста, пола и уровня подготовки. Любители велоспорта смогут насладиться динамичными маршрутами и живописными пейзажами Московской области.

Каждый гонщик получит стартовый пакет с личным номером и подарками от партнеров события, электронный чип для фиксации результатов и медаль участника. В стартовом городке велосипедистов будут организованы раздевалки, камеры хранения, питание и напитки.

Первая подмосковная гонка серии CyclingRace в этом году состоялась 8 и 9 июня в самом маленьком городе региона и Наро-Фоминского городского округа — Верее. Затем спортсмены отправились в Дубну, где 15 и 16 июня в рамках продолжения серии прошел индивидуальный старт на 20 км и общий старт на 100 км.

Велозаезды серии CyclingRace проходят в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» и нацпроекта «Демография».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.