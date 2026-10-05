Подмосковная Росгвардия взяла бронзу чемпионата Центрального округа по плаванию

Команда Росгвардии Московской области заняла третье место на чемпионате Центрального округа ведомства по плаванию, который прошел 3 октября 2026 года на базе столичного главка, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.

В чемпионате участвовали сборные территориальных органов, соединений и воинских частей Центрального округа Росгвардии. Программа включала заплывы вольным стилем на 100 метров среди мужчин и на 50 метров среди женщин, а также командную эстафету 4×50 метров.

В общекомандном зачете подмосковная сборная завоевала бронзу. Первое место заняли сотрудники столичного главка Росгвардии, второе — команда 55-й дивизии войск национальной гвардии Российской Федерации.

В личном первенстве среди женщин победила младший сержант полиции Дарья Т., сотрудница Щелковского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области. Она выиграла заплыв на 50 метров.

Главный судья соревнований, начальник физической подготовки и спорта Центрального округа Росгвардии полковник Олег Ланской вручил победителям и призерам кубки, медали и почетные грамоты.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил военнослужащих и сотрудников Главного управления Росгвардии по региону с 8-й годовщиной образования регионального главка ведомства.

«Защита государства и его граждан — это особое призвание, большая честь и высокая ответственность, с которой вы успешно справляетесь на протяжении многих лет. Сегодня подразделения, которые вошли в 2016 году в состав Главного управления, имеют весомые заслуги и богатый опыт», — сказал Воробьев.