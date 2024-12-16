Подмосковная лыжница выиграла масс-старт на всероссийских соревнованиях

Спортсменка из Московской области Екатерина Шибекина завоевала золотую медаль на всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам. Она пришла первой в масс-старте на 20 км среди юниорок 21-23 года, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

По итогам гонки Екатерина Шебекина опередила ближайшую преследовательницу Ксению Шорохову из Тюмени с минимальным преимуществом — 0,8 секунды. Третьей к финишу пришла Эльвина Альтапова из Татарстана. Ее отставание от подмосковной спортсменки составило 3,1 секунды.

Ранее Екатерина Шебекина стала победительницей соревнований на дистанции 10 км свободным стилем среди юниорок 21-23 года.

Всероссийские соревнования по лыжных гонкам проходят в Тюмени с 11 по 17 декабря в Областном центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири». В турнире принимают участие более 500 спортсменов в возрастных группах 19 и 20 лет и 21-23 года из 40 субъектов РФ.

Соревнования проходят в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.