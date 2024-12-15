Подмосковная лыжница стала победителем всероссийского турнира

​Спортсменка из Подмосковья Екатерина Шибекина завоевала золотую медаль на всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области, сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Московской области.

​Екатерине Шибекиной не было равных в гонке на 10 километров среди юниорок. Второе место с отставанием в 5,6 секунды заняла представительница Республики Коми Олеся Ляшенко. А бронзовую награду удалось записать на свой счёт москвичке Александре Кононовой.

​«Перед стартом я даже не рассчитывала на победу, настраивалась на попадание в тройку. Очень довольна работой лыж, спасибо нашим сервисменам, также очень благодарна за поддержку на каждой точке дистанции. Надеюсь, в следующих гонках удастся показать такой же результат», — поделилась эмоциями лыжница из Московской области.

​Всероссийские соревнования по лыжным гонкам проходят с 11 по 17 декабря. Турнир проводится в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, в Московской области школьные стадионы открыли для жителей, это позволило большему числу людей предоставлять услуги по занятиям спортом.

«Очень важный проект был нами реализован — это школьные стадионы. Специфика заключается в том, что школьный стадион часто работает в дневное время, вечером — реже, а уж летом часто можно увидеть, что он не работает», — отметил Воробьев.