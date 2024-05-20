Подмосковная команда «Звезда»-УОР» стала победителем первенства РФ по гандболу

сегодня в 18:59

Подмосковная команда из Звенигорода «Звезда»-УОР» удостоилась золотых медалей первенства России по гандболу (среди юниорок до 21 года), сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Звенигородские гандболистки завоевали золотые медали на первенстве страны сезона 2023/24, обыграв в последнем туре столичный «Луч-2» со счетом 34:25 и стала недосягаема для ближайшего преследователя — ЦСКА-2.

​Из 48 матчей «Звезда»-УОР потерпела всего три поражения и единожды сыграла вничью, набрав 89 очков за сезон. На втором месте расположился ЦСКА-2, заработав 87 очков.

Игрок подмосковной команды София Прокопьева по итогам сезона получила приз «лидера по числу подборов».

Первенство России по гандболу проводится в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.