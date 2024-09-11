Подмосковная команда завоевала золото на Кубке России по керлингу

В составе команды региона спортсмены Михаил Васьков, Кирилл Суровов, Анастасия Мищенко и Анастасия Москалева показали наилучший результат и заняли высшую ступень пьедестала почета. На втором и третьем местах команды Новосибирска и Иркутска соответственно.

В Кубке России среди смешанных команд приняли участие 16 коллективов из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Новосибирской, Иркутской областей, Красноярского и Алтайского краев, Республики Удмуртия и Кузбасса.

На первом этапе соревнований команды были поделены на две подгруппы по 8 команд и провели матчи по круговой системе. Два лучших коллектива из каждой группы вышли в следующий этап соревнований. Далее сборные регионов играли по олимпийской системе: полуфинал, финальный матч и матч за 3 место.

Кубок России по керлингу проходил с 5 по 11 сентября 2024 года в Новосибирске.

Соревнования состоялись в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.