Подмосковная команда завоевала два подиума на ралли «Шелковый путь»

В Республике Алтай завершился третий этап чемпионата России по ралли-рейдам, прошедший в рамках ралли «Шелковый путь». Команда «Подмосковье» стала призером в двух зачетах. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Оба подмосковных экипажа справились со сложным маршрутом, который состоял из гравийных трасс, каменистых отрезков и спецучастков в предгорье. В отдельных местах высота превышала 2 000 метров над уровнем моря.

В зачете «Рейд Спорт» экипаж Константина Иванова и Александра Горькова завоевал второе место, уступив шесть минут лидеру гонки.

«Последний спецучасток был очень быстрый и рискованный, скажем так. Можно было попытаться что-то отыграть, но можно было и остаться на спецучастке надолго. Слишком много острых камней, скал. Нам, наверное, везло, что обошлось без проколов. По навигации у нас тоже никаких проблем не было, хотя в каждый день возникали технические сложности. Это создает немного нервную атмосферу. Но в целом мы довольны результатом», — рассказал по итогам финального этапа гонки Константин Иванов.

Экипаж Антона Мельникова и Антона Николаева стал вторым в категории серийных внедорожников Т2.

«По технике никаких проблем. Чуть-чуть погорели, чуть-чуть сломали амортизатор, бревно поймали, но ни мотор, ни коробка не вызвали никаких проблем — все идеально. Эксперты нашего партнера LEMARC потрудились не зря. Даже на тяжелых высокогорных участках мотор работал идеально», — отметил на финише четвертого этапа Антон Николаев.

За счет этого на третьем этапе чемпионата России по ралли-рейдам команда «Подмосковье» набрала равное количество очков с Gaz Raid Sport. Тем не менее за счет созданного на предыдущих этапах запаса, «Подмосковье» продолжает лидировать в командном зачете.

Чемпионат России по ралли-рейдам продолжится 23–25 августа гонкой «Князь Владимир» в городе Юрьев-Польский Владимирской области. Соревнования пройдут в зачетных классах Т2, Т3 и «Рейд Спорт» и станут следующим этапом в борьбе за чемпионство в личном и командном зачетах.

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