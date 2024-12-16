Подмосковная команда вошла в ТОП-5 команд по итогам женской суперлиге по волейболу

Подмосковный волейбольный клуб «Заречье-Одинцово» по итогам 14 туров занимает четвертую строчку в турнирной таблице женской суперлиги, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В активе спортсменок из Подмосковья 29 очков (9 побед и 5 поражений). До команды, занимающей третье место, отставание в 4 очка. Добавим, что волейболистки «Заречья-Одинцова» также вошли в список лучших игроков первого круга — Ольга Бирюкова в числе лучших бомбардиров (216 очков) и подающих (19 эйсов), а Мина Попович в пятерке лучших блокирующих (55 блоков).

«Больше половины игр чемпионата России позади, и мы прошли их очень достойно — 4-е место в турнирной таблице на данный момент. Желаю не сбавлять набранный темп. Удачи и новых побед», — сказал депутат Государственной думы РФ Сергей Колунов.

В матче 14 тура ВК «Заречье-Одинцово» на выезде играл с ВК «Енисей» из Красноярска. Со счетом 3:1 (25:16, 23:25, 25:17, 25:18) победу одержали волейболистки из Московской области.

«У нас получилась слаженная игра, девочки большие молодцы. Хорошо работал блок, много рисковали на подаче, что принесло нам хороший результат. Мы смогли показать неплохую общую игру. Во второй партии, возможно, немного расслабились, потеряли концентрацию, но в следующих партиях вовремя собрались и победили», — сказал центральная блокирующая ВК «Заречье-Одинцово» Ульяна Ермолаева.

Следующий матч подмосковный клуб проведет на домашней площадке 19 декабря. Соперником «Заречья-Одинцово» станет ВК «Динамо-Метар» из Челябинска, который на данный момент занимает 7 строчку в турнирной таблице. Начало встречи в 19:00, вход свободный.

Чемпионат России — суперлига по волейболу среди женщин проходит в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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