Подмосковная команда стала обладателем международного Кубка Дружбы по волейболу

Волейболистки из городского округа Дубна завоевали золотые медали на международном «Кубке Дружбы» среди команд девушек до 14 лет, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​Подмосковный коллектив одержал победы во всех трех матчах группового этапа. Были повержены соперники из Омской и Новосибирской областей, а также сборная Армении — со счетом 2:0.

​В 1/8 финала подопечные Оксаны Панкратовой уверенно обыграли команду из Республики Бурятия «Сотниково». В четвертьфинале они продолжили свою выигрышную серию, одолев команду «Вычегда» из Сыктывкара. В матче за выход в финал представительницы дубнинской спортшколы выиграли у команды Новосибирска. Все встречи завершились со счетом 2:0 в пользу клуба из Московской области. Игра за трофей также сложилась успешно для волейболисток из Дубны. Они нанесли поражение со счетом 3:0 челябинской команде «Юность-Метар».

​Обладателями Кубка Дружбы стали: София Кривошеева, Милана Макридина, Василиса Никитина, Василиса Шумейко, Мария Романова, Варвара Шевелева, Анастасия Лавренова, Маргарита Никитина, Владислава Смирнова, Ева Кондратьева и Василиса Панкратова.

Международные соревнования «Кубок Дружбы» по волейболу среди команд девушек до 14 лет прошел в городе Новосибирск с 25 по 27 апреля. Турнир проводился в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.